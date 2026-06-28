Terzo mandato, il sindaco leghista sfida anche la legge

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Solo contro tutti. A Serradifalco (Caltanissetta), il sindaco leghista Leonardo Burgio si difende dalle critiche alla sua elezione. A essere messo in discussione non è il numero di voti – unico candidato, ha dovuto solo attendere il raggiungimento del quorum sull’affluenza – ma il diritto a candidarsi. Burgio viene da due mandati consecutivi e in Sicilia, nei centri con popolazione al di sopra dei 5mila abitanti e sotto i 15mila, la legge non ne consente un terzo. A chiedere l’intervento della