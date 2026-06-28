Terzo mandato, il sindaco leghista sfida anche la legge

Leonardo Burgio, sindaco di Serradifalco (Caltanissetta), non vuole fare passi indietro, nonostante le norme in Sicilia non prevedano più di due mandati per il suo comune
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Solo contro tutti. A Serradifalco (Caltanissetta), il sindaco leghista Leonardo Burgio si difende dalle critiche alla sua elezione. A essere messo in discussione non è il numero di voti – unico candidato, ha dovuto solo attendere il raggiungimento del quorum sull’affluenza – ma il diritto a candidarsi. Burgio viene da due mandati consecutivi e in Sicilia, nei centri con popolazione al di sopra dei 5mila abitanti e sotto i 15mila, la legge non ne consente un terzo. A chiedere l’intervento della