Il caso a Serradifalco in Sicilia

Terzo mandato, il sindaco leghista sfida anche la legge

Simone Olivelli
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28 giugno 2026 • 23:50

Leonardo Burgio, sindaco di Serradifalco (Caltanissetta), non vuole fare passi indietro, nonostante le norme in Sicilia non prevedano più di due mandati per il suo comune

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Solo contro tutti. A Serradifalco (Caltanissetta), il sindaco leghista Leonardo Burgio si difende dalle critiche alla sua elezione. A essere messo in discussione non è il numero di voti – unico candidato, ha dovuto solo attendere il raggiungimento del quorum sull’affluenza – ma il diritto a candidarsi. Burgio viene da due mandati consecutivi e in Sicilia, nei centri con popolazione al di sopra dei 5mila abitanti e sotto i 15mila, la legge non ne consente un terzo. A chiedere l’intervento della

Simone Olivelli