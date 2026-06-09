Testimoni perseguitati e odio sui social: commissione Covid, un tribunale speciale

L’audizione della legale Spaziani rivela il metodo del presidente Lisei: «Una persecuzione, ero malata, carabinieri a casa». Anche Conte perde la pazienza: «Giornali e tv mi calunniano, querelo». E attacca FdI: «Leoni, rinunciate all’immunità»

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Le opposizioni non tornano in commissione Covid «fino a quando non ci sarà una risposta chiara», e il presidente Marco Lisei non farà «marcia indietro sull’utilizzo proprietario della commissione». L’annuncio è di Francesco Boccia (Pd) e Marco Pirondini (M5s), ieri, alla riunione dei capigruppo del Senato in cui hanno ribadito la richiesta delle dimissioni del presidente Fdi che ha definito «circo» la sua commissione, e che in effetti ormai provoca solo rabbia e frustrazione nel partito di Giorg