Sciopero degli autotrasportatori

Tir sulle barricate: l’ultima lobby tradita dal governo

Stefano Iannaccone
19 maggio 2026 • 06:00

Salvini sostiene le ragioni dello sciopero ma non risolvere i problemi. Dopo tassisti, balneari e ambulatori privati si allunga la lista dei settori “abbandonati”

Camion fermi e scaffali vuoti. È solo l’ultima fotografia da incubo che rischia di accompagnare il governo di Giorgia Meloni. Un ulteriore colpo di immagine. Al di là dello scenario possibile tra qualche settimana, c’è un dato certo: anche gli autotrasportatori sono pronti a protestare contro un esecutivo “amico”. O ex tale. Si tratta, in senso cronologico, dell’ultima categoria delusa dalla destra, che per decenni l’ha blandita. Prima i tassisti e ancora di più i balneari hanno fatto i conti co

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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.