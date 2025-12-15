razza poltrona

Toghe rosso Natale: la messa a Padova in aula di tribunale

Stefano Iannaccone
15 dicembre 2025 • 07:00

Più di qualche perplessità interna sulla decisione di far celebrare una messa natalizia, venerdì 19 dicembre, negli uffici del palazzo di Giustizia, ritenendola poco attenta al principio di laicità dello stato

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Dalle toghe rosse “comuniste” alle toghe rosso Natale. Alla procura di Padova monta più di qualche perplessità interna sulla decisione di far celebrare una messa natalizia, venerdì prossimo (19 dicembre), direttamente negli uffici del palazzo di Giustizia, ritenendola poco attenta al principio di laicità dello stato. La sede prescelta è l’aula Bettiol del tribunale, l’ufficio di sorveglianza. L’invito alla messa è partito dalla procura padovana, guidata dall’aprile del 2024 da Angelantonio Racan

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.