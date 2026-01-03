L’intervista

Toni Ricciardi: «La destra ha paura del voto all’estero. Ora modifica la legge per il referendum»

Daniela Preziosi
03 gennaio 2026 • 07:00

«Il governo ha ottenuto la delega per cambiare la norma per gli italiani emigrati. Temono votino No alla riforma sulla giustizia». Il deputato del Pd poi attacca: «A meno di 30 giorni dalla consultazione è un vulnus, una vergogna e pure tecnicamente impossibile»

A notte fonda, con il favore delle tenebre, durante la discussione a tappe forzate della manovra alla Camera, la maggioranza ha approvato un ordine del giorno, il numero 138 a firma di Andrea Di Giuseppe di Fratelli d’Italia. Si è scagliato contro Toni Ricciardi vicecapogruppo del Pd. Perché, spiega, è vero che in queste circostanze un ordine del giorno «non si nega a nessuno», ma questo, nello specifico, è molto pesante: perché «impegna il governo a imporre ai cittadini italiani all’estero di v

