Cpr e tagli alle grandi opere, il governo assedia la Toscana

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Una lettera non per chiedere un parere, ma solo per «comunicare» al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, le decisioni irrevocabili, assunte dal Governo. Il Centro di permanenza e rimpatrio per migranti (Cpr) in Toscana si farà, piaccia o no alla Regione. E si farà nel borgo storico di Pallerone nel comune di Aulla. La comunicazione arriva direttamente dal Viminale, da Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno. Una decisione che rischia di produrre effetti devastanti sulla Lunigiana,