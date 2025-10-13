Tomasi invece fermo tra il 39 e il 43 per cento. Bundu, invece, in una forbice tra il 4 e il 6 per cento. Incognita affluenza, che ieri alle 23 era ferma al 35 per cento

Urne chiuse in Toscana, dove si è votato per eleggere il prossimo presidente della Regione. I contendenti sono il candidato del campo largo di centrosinistra e presidente uscente, Eugenio Giani, per il centrodestra il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e Antonella Bundu con il sostegno di Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile.

Secondo i primi exit poll, Giani è tra il 52 e il 56 per cento; Tomasi invece fermo tra il 39 e il 43 per cento. Bundu, invece, in una forbice tra il 4 e il 6 per cento.

Bassa invece l’affluenza alle urne: alle 23 di ieri si è fermata al 35,7 per cento, in calo di 10 punti rispetto alle Regionali di cinque anni fa quando a chiusura seggi del primo giorno di elezioni alle urne si era presentato invece il 45,89 per cento degli aventi diritto.

L’esito appare scontato in favore del campo largo e anche per questo sarà interessante conoscere i dati delle liste. La competizione, infatti, è molto forte soprattutto a destra dove la Lega testerà il gradimento del generale Roberto Vannacci, spedito in regione da Salvini come coordinatore della campagna elettorale.

