Tra caramelle e difese, la giornata “speciale” di Meloni e Modi

La visita in Italia del primo ministro indiano è stata storica non solo perché il precedente risaliva ormai all’alba del nuovo millennio, ma soprattutto perché ha sancito, dopo anni di visite istituzionali e accelerazioni diplomatiche, la formalizzazione di una fase molto più ambiziosa del rapporto tra Roma e Nuova Delhi, elevato adesso a Partenariato strategico “speciale”. Secondo la premier l’obiettivo è quello di portare l’interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro entro il 2029.
A dare il tono della visita del premier indiano in Italia – che per Giorgia Meloni «sarebbe riduttivo non definire storica» – sono state delle caramelle da poche rupie. Si chiamano Melody e il primo ministro Narendra Modi, atterrato in Italia nella serata di martedì, le ha donate alla sua omologa al termine di una cena con vista sul tramonto romano e di una visita notturna al Colosseo. Un gesto simbolico, quasi pop, per suggellare un hashtag che ormai spopola sui social indiani (#Melodi), ma an