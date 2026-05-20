l’incontro

Tra caramelle e difese, la giornata “speciale” di Meloni e Modi

CRISTINA KIRAN PIOTTI
20 maggio 2026 • 20:08Aggiornato, 20 maggio 2026 • 20:08

La visita in Italia del primo ministro indiano è stata storica non solo perché il precedente risaliva ormai all’alba del nuovo millennio, ma soprattutto perché ha sancito, dopo anni di visite istituzionali e accelerazioni diplomatiche, la formalizzazione di una fase molto più ambiziosa del rapporto tra Roma e Nuova Delhi, elevato adesso a Partenariato strategico “speciale”. Secondo la premier l’obiettivo è quello di portare l’interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro entro il 2029.

A dare il tono della visita del premier indiano in Italia – che per Giorgia Meloni «sarebbe riduttivo non definire storica» – sono state delle caramelle da poche rupie. Si chiamano Melody e il primo ministro Narendra Modi, atterrato in Italia nella serata di martedì, le ha donate alla sua omologa al termine di una cena con vista sul tramonto romano e di una visita notturna al Colosseo. Un gesto simbolico, quasi pop, per suggellare un hashtag che ormai spopola sui social indiani (#Melodi), ma an

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CRISTINA KIRAN PIOTTI
CRISTINA KIRAN PIOTTI
CRISTINA KIRAN PIOTTI

Giornalista freelance italo-indiana, laureata presso la scuola di giornalismo dell'Università di Milano e ha conseguito un Master in Approccio globale al management in India presso la Ca' Foscari Challenge School di Venezia. Vive tra Milano e Mumbai e collabora con diversi quotidiani e riviste italiane e indiane, tra cui D - Repubblica, Sole 24 Ore, HTSI, Wired e Mint.