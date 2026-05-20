Tra caramelle e difese, la giornata “speciale” di Meloni e Modi

La visita in Italia del primo ministro indiano è stata storica non solo perché il precedente risaliva ormai all’alba del nuovo millennio, ma soprattutto perché ha sancito, dopo anni di visite istituzionali e accelerazioni diplomatiche, la formalizzazione di una fase molto più ambiziosa del rapporto tra Roma e Nuova Delhi, elevato adesso a Partenariato strategico “speciale”. Secondo la premier l’obiettivo è quello di portare l’interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro entro il 2029.