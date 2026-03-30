Tra Europee e cda musei, Docimo trova posto al Mann

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Nel magico mondo della cultura targato Fratelli d’Italia, che al ministero del Collegio romano ci sia Gennaro Sangiuliano o Alessandro Giuli, la logica per assegnare le nomine non cambia. Il caso di Raffaella Docimo è significativo. Lei, stimata odontoiatra e docente universitaria napoletana, è amica da sempre di Sangiuliano, che ha spinto per la candidatura alle Europee del 2024 nelle liste Fratelli d’Italia. La docente non è stata eletta, ma intanto è andata, nominata da Gennaro, del cda della