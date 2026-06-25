Treni in ritardo, nomine e tensioni: Salvini e Meloni silurano Donnarumma

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Stefano Antonio Donnarumma lascerà a breve l’incarico di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Stretto tra l’insoddisfazione di Giorgia Meloni per la ricerca del manager di altre poltrone, da Leonardo a Enel, e l’irritazione di Matteo Salvini per la gestione troppo accentratrice e i ritardi addebitati al ministro delle Infrastrutture, l’ad ha dovuto prendere atto della fiducia esaurita nei suoi confronti. È maturato così il passo indietro, un’uscita tuttavia senza sbattere la porta. L