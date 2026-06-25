Treni in ritardo, nomine e tensioni: Salvini e Meloni silurano Donnarumma

La decisione in un vertice col ministro leghista che non ha gradito la gestione dell’azienda. Alla guida di Fs pronto Strisciuglio. Il manager paga l’irritazione della premier per il tentativo di cercare un nuovo ruolo a Leonardo o Enel durante le ultime nomine
Stefano Antonio Donnarumma lascerà a breve l’incarico di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Stretto tra l’insoddisfazione di Giorgia Meloni per la ricerca del manager di altre poltrone, da Leonardo a Enel, e l’irritazione di Matteo Salvini per la gestione troppo accentratrice e i ritardi addebitati al ministro delle Infrastrutture, l’ad ha dovuto prendere atto della fiducia esaurita nei suoi confronti. È maturato così il passo indietro, un’uscita tuttavia senza sbattere la porta. L