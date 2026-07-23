Troppi migranti maschi. Così i decreti Flussi hanno svuotato le culle

In sette anni la quota di ingressi femminili è scesa dal 51% al 42% e le nascite in Italia di bambini stranieri sono crollate sotto quota 50mila. Ebbene, per un paese in profonda crisi demografica l’arrivo di migranti in larga maggioranza maschi è un paradosso paragonabile solo alla fuga all’estero di giovani italiani qualificati. E da quando è in carica il governo Meloni lo squilibrio di genere negli ingressi di stranieri è talmente accentuato da aver alterato la struttura dell’intera popolazione residente