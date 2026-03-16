Tv, cronaca e «clientele». La famelica macchina del Sì dei meloniani

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Cominciato l’ultimo giro di pista, il nervosismo è ormai alle stelle nel centrodestra. L’ultima settimana prima del voto al referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario sarà quella del tentare l’intentato, anche a costo di far saltare tutti i paletti. Del resto, che ormai la premier Giorgia Meloni sia in campo – e anzi occupi interamente la scena – è un fatto. E lei, che nel comizio di Milano ha spiegato di non essere fatta per «galleggiare», non intende lasciare nulla di intentato e il