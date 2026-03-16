Ogni mezzo per portare gente al voto

Tv, cronaca e «clientele». La famelica macchina del Sì dei meloniani

Giulia Merlo
16 marzo 2026 • 20:32

Meloni a Rete4, poi dibattito con i favorevoli alla riforma. Il No chiama l’Agcom. La Russa invita al Senato la “famiglia del bosco” citata da FdI per attaccare i giudici  

Cominciato l’ultimo giro di pista, il nervosismo è ormai alle stelle nel centrodestra. L’ultima settimana prima del voto al referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario sarà quella del tentare l’intentato, anche a costo di far saltare tutti i paletti. Del resto, che ormai la premier Giorgia Meloni sia in campo – e anzi occupi interamente la scena – è un fatto. E lei, che nel comizio di Milano ha spiegato di non essere fatta per «galleggiare», non intende lasciare nulla di intentato e il

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.