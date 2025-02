C’è ancora tensione tra Kiev e Washington sulla partnership per lo sfruttamento del sottosuolo ucraino. Mosca intanto ribadisce che non accetterà forze di pace europee in Ucraina e che vuole prendersi tutte le regioni che ha annesso ma non controlla

Kiev e Washington hanno raggiunto un accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine, e il presidente ucraino potrebbe arrivare a Washington già domani per firmarlo. «È un grosso affare, un affare molto grosso», ha commentato Trump annunciando la visita di Zelensky a Washington. L’accordo, ha proseguito Trump, «garantirà a Kiev nuove armi e la possibilità di combattere», almeno fino a quando sarà raggiunto un accordo con la Russia.

«Senza garanzie di sicurezza non ci sarà un cessate il fuoco e niente funzionerà, niente», ha risposto Zelensky, specificando che il futuro dell’intesa dipenderà dalla sua conversazione con Trump.

Parole che hanno infastidito la Casa Bianca, che poco dopo ha messo in dubbio il viaggio di Zelensky. «Se l’accordo non è finalizzato, non c’è ragione di estendere l’invito», ha detto un funzionario anonimo.

L’intesa

Il documento è cambiato molto rispetto ai giorni scorsi. Il piano per spolpare il paese delle sue risorse naturali e portarne i profitti negli Stati Uniti si è trasformato in un accordo in gran parte simbolico, che permette a Trump di dichiarare vittoria, mentre Kiev si tiene libere le mani.

L’accordo, il cui testo è stato reso pubblico soltanto mercoledì 26, prevede la creazione di un fondo destinato alla ricostruzione dell’Ucraina gestito dagli Stati Uniti le cui dotazioni economiche saranno versate al 50 per cento dalla vendita delle risorse presenti nel sottosuolo ucraino. Ma solo di quelle che il governo ucraino non sta già sfruttando. In altre parole, si tratta dei soldi che saranno generati da miniere che al momento non esistono ancora (e forse non esisteranno mai).

Inoltre, al paragrafo 10, viene specificato che l’attuale accordo è solo la parte di un quadro più ampio in cui gli Stati Uniti si impegnano a fornire garanzie militari all’Ucraina, come ad esempio una continua fornitura di armi, il che significa che, se questi “accordi quadro” non saranno approvati, anche questo accordo potrà essere considerato lettera morta. Probabilmente questo è il punto che Zelensky intende chiarire con Trump e che ha portato a nuove tensioni tra i due quando le cose sembravano ormai fatte.

Nuovo vertice Usa-Russia

Intanto Russia e Stati Uniti continuano a trattare: giovedì 27 è previsto un incontro tra le due delegazioni a Istanbul, in Turchia. Principale punto all’ordine del giorno: il ripristino della normale operatività delle reciproche ambasciate, una conferma del fatto che, con le sue truppe in vantaggio sul campo, il Cremlino non ha fretta di raggiungere un cessate il fuoco e considera i colloqui con l’amministrazione Trump più un modo per ripristinare buone relazioni con gli Usa che una strada per mettere una rapida fine al conflitto.

Significativo che ancora prima dell’incontro il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov abbia ribadito ancora una volta la posizione più massimalista del Cremlino: il no a un cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte, ossia la richiesta di ottenere in sede negoziale il controllo completo delle quattro regioni ucraine che Mosca ha annesso nel 2022 ma che non è mai riuscita a controllare completamente.

Una richiesta che Kiev considera completamente inaccettabile. Lavrov ha anche ribadito la contrarietà di Mosca alla presenza di contingenti di pace europei nell’Ucraina del dopo-cessate il fuoco, una proposta che aveva visto d’accordo Stati Uniti, Ucraina, Regno Unito e Francia, e contrari, oltre alla Russia, anche Germania, Polonia e Italia, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha punzecchiato i suoi colleghi franco-britannici: «I contingenti militari non si inviano come se fossero fax».

L’ipotesi di un contingente europeo in Ucraina era considerata una soluzione ideale per conciliare la richiesta di garanzie militari di Kiev con il desiderio di ridurre il proprio impegno di Washington.

Droni e fronte

Nel frattempo la guerra continua, e nelle ultime ore la capitale ucraina è stata bersagliata da droni kamikaze russi, come accade praticamente ogni notte. In un’esplosione nella cittadina di Bucha, poco fuori la capitale, sono rimasti uccisi la giornalista Tatiana Kulyk e suo marito, il chirurgo Pavlo Ivanchov. Kulyk lavorava per l’agenzia nazionale Ukrinform. In tutto la Russia ha lanciato 177 droni contro varie regioni del paese.

Dal fronte invece arrivano buone notizie per l’Ucraina. Un contrattacco di una brigata parà vicino alla città assediata di Pokrovsk, in Donbass, ha portato alla liberazione del villaggio di Kotlyne. Si tratta dell’ennesimo piccolo contrattacco locale coronato dal successo nell’area del Donbass meridionale, un segno che le truppe russe presenti nell’area hanno ridotto il numero dei loro attacchi e sono in fase di ricostituzione o riorganizzazione.

© Riproduzione riservata