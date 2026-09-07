è quasi pace tra pd, 5 stelle e avs

«Per Kiev soldi e diplomazia», prove d’intesa Conte-Schlein

Daniela Preziosi
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07 settembre 2026 • 07:00

Nel centrosinistra la trattativa sul punto più delicato del programma in realtà è già iniziata. I leader provano a superare la contrapposizione cruciale sull’invio di armi, nodo dei dissidi

«Parliamoci francamente: stiamo aiutando l’Ucraina perché stiamo combattendo la guerra per procura. Stiamo mandando del materiale bellico, non tantissimo perché, se non ci fossero stati gli Usa, l’Europa non sarebbe stata neppure all’altezza di questo obiettivo dichiarato. Però, con morti e distruzione». A Roma, alla scuola di politica dell’associazione Patria e Costituzione, quella dell’ex Pd Stefano Fassina, domenica Giuseppe Conte è tornato al suo grande classico, la guerra per procura. «Pote

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.