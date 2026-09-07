«Per Kiev soldi e diplomazia», prove d’intesa Conte-Schlein

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«Parliamoci francamente: stiamo aiutando l’Ucraina perché stiamo combattendo la guerra per procura. Stiamo mandando del materiale bellico, non tantissimo perché, se non ci fossero stati gli Usa, l’Europa non sarebbe stata neppure all’altezza di questo obiettivo dichiarato. Però, con morti e distruzione». A Roma, alla scuola di politica dell’associazione Patria e Costituzione, quella dell’ex Pd Stefano Fassina, domenica Giuseppe Conte è tornato al suo grande classico, la guerra per procura. «Pote