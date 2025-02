I peacekeeper europei in Ucraina restano «inaccettabili» per Mosca che propone nuovi accordi economici agli Usa. Nel frattempo gli ucraini discutono su quanto potranno resistere senza l’aiuto degli Usa

«Abbiamo parlato di problemi relativi alla crisi in Ucraina, ma la questione in sé non è stata discussa in maniera approfondita». Così il presidente russo, Vladimir Putin, ha commentato la sua telefonata del 12 febbraio con il suo omologo americano, Donald Trump. Tradotto: il Cremlino non ha alcuna fretta di mettere fine al conflitto in Ucraina, a differenza della Casa Bianca.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che gli ucraini stanno per ritirarsi dalla regione di Kursk, in territorio russo, dove dallo scorso agosto occupano una testa di ponte. Pochi giorni fa, i russi sono riusciti a tagliare la strada che collega Sumy, in Ucraina, con Sudzha, la cittadina al centro dell’area controllata dagli ucraini, rendendo molto difficili tutte le operazioni di rifornimento. Questi sviluppi confermano che, al momento, Putin ha il vantaggio sul campo e non ha fretta di concludere la pace se non alle sue condizioni.

Anche per questo, il Cremlino sembra chiudere la porta all’ipotesi che ha entusiasmato il presidente francese Macron e Trump nel loro incontro di lunedì a Washington: inviare una forza di pace europea per garantire il cessate il fuoco e rassicurare Kiev, senza impegnare direttamente soldati americani. Grazie a questa idea, Macron ha dichiarato che la pace potrebbe essere «a qualche settimana di distanza». Interpellato su queste parole, il portavoce del Cremlino ha rimandato i giornalisti alla recente dichiarazione in proposito del ministro degli Esteri, Sergei Lavrov: la presenza di truppe di Paesi Nato in Ucraina è per la Russia «inaccettabile».

Questioni minerali

Le risorse minerarie ucraine, intanto, fanno gola a molti e, dopo la proposta di Trump a Kiev, ora anche Russia e Unione Europea avanzano le loro offerte. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato in un’intervista trasmessa dalla televisione pubblica che la Russia è pronta ad accordarsi con gli Stati Uniti per lo sfruttamento delle proprie risorse minerarie e di quelle presenti nei territori occupati dell’Ucraina. «Abbiamo – ha detto Putin – molte più risorse di questo tipo rispetto all’Ucraina, lo sottolineo».

Putin ha anche avanzato proposte specifiche, come una collaborazione sull’alluminio tra russi e americani a Krasnoyarsk, in Siberia, sede di una delle principali fonderie del Paese.

Secondo il sito Politico, questa settimana anche l’Unione Europea ha presentato la propria proposta per lo sfruttamento delle risorse minerarie in Ucraina. «Venti dei trenta materiali strategici dell’Unione Europea potrebbero essere forniti dall’Ucraina, in una partnership strategica che rappresenterebbe una vittoria per tutte le parti», ha dichiarato il commissario alla Strategia industriale, Stéphane Séjourné, in visita a Kiev per il terzo anniversario dell’invasione. In risposta all’articolo, la Commissione ha precisato che non si tratta di nuove iniziative, ma di programmi già previsti dagli accordi tra Ue e Ucraina.

Nel frattempo, si attendono ancora conferme da Kiev sulla visita di Zelensky a Washington, annunciata lunedì da Trump. L’incontro dovrebbe portare alla firma dell’accordo economico tra i due Paesi. L’intesa sarebbe vicina, ma non ancora completa. Secondo i media che hanno visionato le bozze del documento, sono scomparse le richieste americane di ottenere 500 miliardi di dollari, ma non compaiono nemmeno le garanzie di sicurezza militare richieste dagli ucraini.

Ucraina senza gli Usa

Gli ucraini devono seriamente confrontarsi con l’ipotesi che, molto presto, il loro esercito si troverà a combattere senza il sostegno degli armamenti americani. Secondo le principali stime, le forniture approvate dall’amministrazione Biden e ancora in fase di consegna dovrebbero durare fino all’estate, garantendo una finestra di circa sei mesi. Dopo quella data, il Congresso Usa dovrà approvare un nuovo pacchetto di aiuti. Ma al momento l’idea di un simile accordo non gode di grande sostegno.

Cosa accadrebbe a quel punto? Attualmente, gli ucraini producono o acquistano circa metà degli armamenti che utilizzano, mentre l’Europa e gli altri alleati forniscono il 25 per cento del totale e gli Stati Uniti l’altro 20 per cento. Il problema è che molte delle armi fornite dagli Usa non sono prodotte in nessun altro Paese. Si tratta, in particolare, di missili Patriot per la difesa delle città, missili balistici a corto e medio raggio lanciati dai sistemi Himars, oltre ad apparecchiature radar e di navigazione avanzate. Inoltre, gli Stati Uniti forniscono più proiettili di artiglieria di tutta l’Europa messa insieme (3 milioni dall’inizio del conflitto, contro un milione), anche se l’Ue punta a colmare parte del divario nei prossimi mesi.

Sui media e sui social ucraini il tema sta suscitando numerosi commenti. Diversi analisti e militari concordano sul fatto che la fine degli aiuti americani non sarà la fine del mondo e ricordano che migliaia di soldati, che difendono le trincee armati di fucili di fabbricazione sovietica e droni donati dai civili o acquistati online, combattono da tre anni senza mai aver visto equipaggiamenti americani. Ma senza le difese avanzate fornite da Washington, la guerra diventerà di sicuro ancora più sanguinosa e distruttiva, per i militari e, soprattutto, per i civili.

