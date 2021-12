Le notizie del 25 dicembre: 16 morti nella notte di Natale per un naufragio di una barca a vela nella rotta del Mar Egeo e altri 11 in altri due incidenti nelle acque greche. Intanto la nave Sea Watch 3 è riuscita a mettere in salvo 180 persone. In Russia è stato oscurato il sito Ovd-Info che da anni documenta le proteste contro il governo.

Tre incidenti, 27 morti

Almeno 13 persone sono morte dopo che una barca di migranti si è capovolta nel Mar Egeo. Il nuovo naufragio ha portato ad almeno 27 il bilancio delle vittime di tre diversi incidenti in altrettanti giorni, che hanno coinvolto barche di migranti nelle acque greche.



I trafficanti di uomini ormai preferiscono sempre più una rotta pericolosa dalla Turchia all'Italia, che evita le isole dell'Egeo orientale, pesantemente pattugliate della Grecia, che per anni sono state in prima linea nella crisi migratoria del Paese.

Un bimbo morto nella notte di Natale

La guardia costiera ha detto che 63 persone sono state salvate venerdì sera, dopo che una barca a vela si è capovolta a circa 8 chilometri al largo dell'isola di Paros.

Purtroppo i guardacoste hanno anche trovato i cadaveri di 16 persone, tra le quali tre donne e un bambino.



Poche ore prima era avvenuto un altro incidente al largo di Antikythera: 90 le persone rinvenute sulle spiagge dell'isola, tra cui 27 bambini e 11 donne; ma anche in questo caso sono anche stati ritrovati 11 corpi.

Soccorso Sea Watch

Notizie positive invece dalla dall'equipaggio della SeaWatch3 tra la notte e l’alba la nave della ong ha soccorso circa 180 persone da due imbarcazioni in pericolo. A bordo della nave ci sono adesso più di 270 naufraghi salvati fra ieri e oggi in tre diverse operazioni.

Russia, oscurato il sito delle proteste anti Putin

In Russia è stato bloccato l'accesso al sito di OVD-Info che da anni documenta le proteste anti-Cremlino.

Il ministero della Giustizia lo aveva già inserito nella 'lista nera' delle associazioni civiche non registrate considerate come agenti stranieri nel territorio russo. Oggi l’autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni ha bloccato il sito web dell'ong per i diritti umani.

