Previsto incontro Letta-Calenda. La senatrice Emma Bonino nonostante i toni da scontro delle ultime ore in un’intervista ha assicurato che la porta per il Pd non è chiusa. Continuano i tavoli del centrodestra, oggi si parlerà dei collegi. La deputata Anna Lisa Baroni lascia Forza Italia e passa ad Azione

I lavori in vista della presentazione delle liste per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 non si fermano. Nonostante i toni accesi della campagna elettorale, oggi ci sarà un incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e quello di Azione Carlo Calenda. Azione, che ormai procede in tandem con PiùEuropa, deve tenere conto anche del parere di Emma Bonino che ha detto no a un’alleanza con il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ma che continua a non chiudere al Pd.

Il centrodestra oltre al programma si occupa intanto dei nomi da mettere nelle liste. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega dovranno condividere i candidati per le liste uninominali. La presentazione delle liste è prevista per il 21 e 22 agosto e il Movimento 5 stelle raccoglie le autocandidature.

10:44 – Il Movimento 5 stelle raccoglie autocandidature per le liste, ma bisogna presentare anche il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti. In un post sul blog del Movimento si legge:

Cari amici, le scadenze elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre incombono. A brevissimo saranno resi noti tempi, modalità e requisiti per la presentazione delle proposte di autocandidatura da parte degli iscritti.

Nel frattempo, chi fosse interessato a proporre la propria candidatura può iniziare a preparare i seguenti documenti: il certificato penale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi. Insieme a una copia del documento di identità.

Il casellario contiene indicazioni sui provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa definitivi, mentre quello dei carichi pendenti le informazioni sui procedimenti in corso.

10:29 – Un’altra forzista passa ad Azione. «Dopo la decisione di lasciare Forza Italia, presa all'indomani della crisi del governo Draghi, innescata da Conte e avallata da Salvini con il placet di Berlusconi, sentendomi idealmente e politicamente in sintonia con quanto affermato dalle ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, aderisco ad Azione di Carlo Calenda», ha detto la deputata ex-Fi, Anna Lisa Baroni.

10:25 – Previsto per le 11 incontro tra Letta, Calenda e il segretario di PiùEuropa Benedetto della Vedova. Emma Bonino, fondatrice di PiùEuropa, in un’intervista al Corriere ha detto no a un’alleanza con Renzi, ma non a quella con il Pd: «È ancora possibile» e questo, ha spiegato, «perché hanno deciso di rivedersi. E poi le nostre richieste mi sembrano super ragionevoli».

