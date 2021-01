Si concludono oggi le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico. Come chiesto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera sta parlando con le forze della vecchia maggioranza. Entro martedì dovrà relazionare al presidente della Repubblica. Sabato hanno parlato Pd, M5s, e LeU, tutti si sono detti pronti ad appoggiare di nuovo Giuseppe Conte, Italia viva, ha detto Renzi «preferirebbe un governo politico, ma è pronto anche a un governo istituzionale». Oggi verranno sentiti da Fico gli “Europeisti”, il gruppo nato al Senato per sostenere Conte, e i gruppi per le Autonomie.

