Bossi è stato eletto deputato alle elezioni del 25 settembre scorso a pochi giorni dal suo 81esimo compleanno. Per via delle sue condizioni di salute non è riuscito fino ad oggi a presentarsi a Montecitorio.

Il fondatore della Lega Umberto Bossi è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un malore nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese. Le sue condizioni di salute, benché complicate da diversi anni, sarebbero stabili e Bossi non è in pericolo di vita.

Nel 2004 il leader leghista era stato colpito da un’aneurismo che lo aveva tenuto in ospedale per diverso tempo in condizioni critiche.

L’ultima sua apparizione in parlamento risale allo scorso gennaio quando si è presentato per votare alle elezioni del presidente della Repubblica che hanno confermato il secondo mandato di Sergio Mattarella. In quell’occasione le fotocamere lo avevano ritratto seduto in carrozzina.

