Un altro spot del governo. Nuovi agenti alle frontiere

Assunzione straordinaria in polizia, ma solo da dicembre. E non contro la criminalità. Piantedosi su Schengen: «Misura non riguarda la Spagna». E rilancia il fallimento Albania
Nel menù della propaganda di Giorgia Meloni arriva l’assunzione ad hoc di nuovi agenti di polizia anti migranti. Le forze dell’ordine saranno piazzate a guardia dei confini. Come se alle frontiere ci fossero orde di persone pronte all’invasione dell’Italia. Dopo il vagheggiamento del blocco navale della leader di Fratelli d’Italia, ecco i sigilli teorici ai confini. Nel decreto Pubblica amministrazione, esaminato in Consiglio dei ministri, c’è infatti la misura bandiera della destra. Il provvedi