Nel decreto Pa 500 poliziotti da mettere ai confini

Un altro spot del governo. Nuovi agenti alle frontiere

Stefano Iannaccone
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04 agosto 2026 • 20:36

Assunzione straordinaria in polizia, ma solo da dicembre. E non contro la criminalità. Piantedosi su Schengen: «Misura non riguarda la Spagna». E rilancia il fallimento Albania

Nel menù della propaganda di Giorgia Meloni arriva l’assunzione ad hoc di nuovi agenti di polizia anti migranti. Le forze dell’ordine saranno piazzate a guardia dei confini. Come se alle frontiere ci fossero orde di persone pronte all’invasione dell’Italia. Dopo il vagheggiamento del blocco navale della leader di Fratelli d’Italia, ecco i sigilli teorici ai confini. Nel decreto Pubblica amministrazione, esaminato in Consiglio dei ministri, c’è infatti la misura bandiera della destra. Il provvedi

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.