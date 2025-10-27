Un Turismo in crisi di nervi: lite al ministero tra le dirigenti

Al ministero del Turismo c’è qualche problema. La catena di comando è spaccata: le decisioni si incagliano tra chi spinge e chi frena, tra l’urgenza politica, con Santanchè che cerca di ritagliarsi spazio, e la prudenza amministrativa

true false

La tensione al ministero del Turismo c’è da mesi, la legge di bilancio è stato l’innesco definitivo. Nei giorni scorsi, secondo quanto hanno raccontato a Domani, la situazione è arrivata al limite – c’è chi parla apertamente di lite, ascoltata da persone negli uffici – tra la capa di gabinetto di Daniela Santanchè, Erika Guerri, e la segretaria generale del ministero del Turismo, Barbara Casagrande. Un confronto molto acceso, dai toni più alti di una normale discussione. Il motivo? Una manovra c