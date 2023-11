In via Tuscolana, a Roma, sede degli studi di Cinecittà, il clima non è dei migliori. Certo, le attività viaggiano a pieno regime, c’è la «piena occupazione», come ripetono i vertici. Ma sullo sfondo ci sono nubi, dai dipendenti ai vertici societari passando per la riduzione dei fondi del governo, attraverso il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. E si agita soprattutto lo spauracchio di Cinecittà 2, una concorrenza di fronte ai mancati investimenti statali, che di fatto favoriscono i privati.

La partita si gioca infatti intorno al progetto di Tarak Ben Ammar, imprenditore franco-tunisino e presidente del colosso Eagle Pictures, che vuole creare un nuovo polo cinematografico, degli studi che possano «ampliare», nelle sue intenzioni, l’offerta attuale.

Cinecittà bis

Per tutti è appunto il progetto di Cinecittà 2 come vorrebbe ribattezzarlo il diretto interessato. Il governo, nei mesi scorsi, ha del resto rinunciato all’acquisto dei terreni a Torre Spaccata (periferia sud-est della città) nell’ambito del Pnrr. Inizialmente si era immaginato alla costruzione di vari teatri di posa, poi è stato stoppato tutto, alimentando il sospetto che dalle parti del Mic si preferisca fare affidamento ai privati.

Ed è già intorno al nome della concorrenza che emergono divergenze a Cinecittà-Luce tra l’amministratore delegato, Nicola Maccanico, e la presidente Chiara Sbarigia, già al centro del caso del doppio incarico (con la presidenza dell’associazione produttori audiovisivi) raccontato da Domani. L’uso del marchio è importante per l’imprenditore. E proprio Sbarigia ha una posizione disponibile al dialogo e al confronto con Ben Ammar, rappresentando la posizione della sottosegretaria alla Cultura, la leghista Lucia Borgonzoni. Nello scorso marzo, la presidente di Cinecittà e la sottosegretaria hanno incontrato il magnate a Los Angeles per avviare il discorso. A maggio, durante il festival di Cannes, Sbarigia e Borgonzoni hanno visto di nuovo Ben Ammar, direttamente sul suo yacht personale. Un momento opportuno per far proseguire il dialogo, conoscere meglio la realtà italiana e assumere la decisione finale. A giugno, il numero uno della Eagle Pictures ha annunciato l’intenzione di compiere un investimento di 40-50 milioni di euro a Roma. La zona individuata potrebbe essere della nuova fiera, verso Fiumicino, con lavori da completare entro il 2024, tra ottobre e dicembre. L’imprenditore ha chiaramente parlato di «progetto in accordo con le Istituzioni e con il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni».

L'ex candidata alla presidenza della regione Emilia-Romagna ha voluto mettere il cappello politico all’iniziativa di Cinecittà 2. La spalla manageriale è di conseguenza Sbarigia, da tempo consulente-ombra e braccio operativo della sottosegretaria grazie all’esperienza acquisita sul campo e ai contatti cementati nel mondo cinematografico. Interpellata da Domani, la presidente di Cinecittà preferisce non entrare nei dettagli della vicenda, a causa dell’assenza di deleghe ufficiali: «Non rientra nel mio ambito di competenze la gestione operativa e finanziaria della società. Quindi è l’amministratore delegato e direttore generale a interloquire con la società di Tarak Ben Ammar, come fa con tutte le altre realtà imprenditoriali, nazionali ed estere», ha spiegato. Ma la posizione è quella di favorire il progetto del magnate franco tunisino. «L’ampliamento dell’offerta di studios in Italia discende dal fatto che Cinecittà ha piena occupazione», ha puntualizzato Ben Ammar che ambisce a chiamare il polo Cinecittà 2, usando il fascino del brand. Vista così sembra un’opzione win-win.

Occasione privata

C’è, però, qualche perplessità di via Tuscolana: una società pubblica, con la sponda della politica, rischia di favorire un privato infliggendosi un danno. Da qui la posizione molto più prudente dell’ad Maccanico. «La competizione è sempre uno stimolo e può portare ad una crescita complessiva del mercato», ha osservato. Ma ha piazzato un paletto: «Cinecittà non prevede di cedere il proprio marchio (facendo sfumare l’ipotesi del nome di Cinecittà 2, ndr) e per quanto riguarda l'ipotesi di una collaborazione industriale non c’è alcun contatto e non è in corso alcuna interlocuzione». La sintesi è nella frase: «Siamo concentrati sul piano editoriale». Insomma, per l’amministratore delegato la società controllata dal ministero dell’Economia deve andare la propria strada, senza pensare a quello che vogliono fare gli investitori. Maccanico prova così ulteriormente ad accreditarsi agli occhi di Palazzo Chigi, in particolare della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui è segnalato in avvicinamento dopo dei trascorsi vicini al Pd. E nella fattispecie all’ex ministro della Cultura, Dario Franceschini. Tenendo aperto lo scontro con la sua vicina di cda, la presidente Sbarigia.

