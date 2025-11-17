La dote per i dirigenti pubblici

Una Lega sprecona: otto milioni per il rimborso dei viaggi

Stefano Iannaccone
17 novembre 2025 • 07:00

L’emendamento alla Manovra di Bilancio presentato dalla senatrice leghista Stefania Pucciarelli

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Una ricca dote di 8 milioni di euro all’anno per pagare rimborsi alle spese e diarie per le missioni all’estero dei dirigenti della Pubblica amministrazione. Sarà il clima di liberi tutti favorito dalla sentenza della Corte costituzionale, che ha eliminato il tetto agli stipendi dei manager pubblici, dando la sensazione di poter tornare a spandere e spendere, fatto sta che la Lega vuole provare ad allargare i cordoni della borsa. E stanziare un bel po’ di risorse. Alla manovra, in esame al Senat

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.