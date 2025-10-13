Il Giambruno della discordia, la guerra di Utopia tra i lobbisti

true false

Fine dell’idillio a Utopia, la società di lobbying fondata da Giampiero Zurlo – a lungo pupillo di Marcello Dell’Utri – che ha poi avviato la carriera imprenditoriale con successo. In pochi anni Utopia si è affermata come una realtà consolidata con buone sponde a destra. Tanto che l’ex capo comunicazione di Utopia, Piero Tatafiore, è capo ufficio stampa al ministero della Cultura di Alessandro Giuli. Ora il sodalizio tra Zurlo e il suo socio storico, Ernesto Di Giovanni, è giunto al capolinea. L