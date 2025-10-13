Il socio Di Giovanni lascia Zurlo

Il Giambruno della discordia, la guerra di Utopia tra i lobbisti

Ste. Ian.
13 ottobre 2025 • 07:00

Dietro la separazione varie incomprensioni, ma soprattutto la consulenza data da Utopia all’ex compagno di Giorgia Meloni

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Fine dell’idillio a Utopia, la società di lobbying fondata da Giampiero Zurlo – a lungo pupillo di Marcello Dell’Utri – che ha poi avviato la carriera imprenditoriale con successo. In pochi anni Utopia si è affermata come una realtà consolidata con buone sponde a destra. Tanto che l’ex capo comunicazione di Utopia, Piero Tatafiore, è capo ufficio stampa al ministero della Cultura di Alessandro Giuli. Ora il sodalizio tra Zurlo e il suo socio storico, Ernesto Di Giovanni, è giunto al capolinea. L

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.