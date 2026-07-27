Vacanze d’Europa, Parlamento in ferie un mese e mezzo

I lavori del Parlamento europeo sono di fatto finiti a metà luglio e riprenderanno solo il 31 agosto grazie a una serie di accorgimenti del calendario
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Parlamento che vai, scappatoia che trovi. Se su Camera e Senato in Italia ci sono polemiche sulle lunghe ferie per gli onorevoli, l’Europarlamento non è da meno. Di fatto le sedute dell’aula sono concluse poco dopo la metà di luglio. Grazie a una serie di “aggiustamenti” di calendario sono garantite lunghe vacanze. Da lunedì 20 luglio è stata prevista la settimana di attività sul territorio. Da oggi inizia la pausa estiva: interrotti i lavori che dovrebbero riprendere il 24 agosto. Ma non sarà c