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Vacanze d’Europa, Parlamento in ferie un mese e mezzo

Stefano Iannaccone
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27 luglio 2026 • 07:00

I lavori del Parlamento europeo sono di fatto finiti a metà luglio e riprenderanno solo il 31 agosto grazie a una serie di accorgimenti del calendario

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Parlamento che vai, scappatoia che trovi. Se su Camera e Senato in Italia ci sono polemiche sulle lunghe ferie per gli onorevoli, l’Europarlamento non è da meno. Di fatto le sedute dell’aula sono concluse poco dopo la metà di luglio. Grazie a una serie di “aggiustamenti” di calendario sono garantite lunghe vacanze. Da lunedì 20 luglio è stata prevista la settimana di attività sul territorio. Da oggi inizia la pausa estiva: interrotti i lavori che dovrebbero riprendere il 24 agosto. Ma non sarà c

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.