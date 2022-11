Lavori socialmente utili per gli studenti indisciplinati. L’idea è del ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che immagina di affrontare così il problema degli episodi di violenza in classe: «Prevedendo forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno la capacità di rispettare le regole: una cosa che mi è sempre parsa molto utile, sono i lavori socialmente utili». Una posizione che ha espresso durante il suo intervento all'evento "Direzione Nord", in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.

L’autorevolezza dei docenti

Per lui, è un modo per ridare «autorevolezza ai docenti - ha aggiunto - rispetto verso i docenti, gli studenti e i beni pubblici».

Il ministro ha poi annunciato che si sta lavorando all'istituzione di «un tavolo per trovare soluzioni, che sia la didattica personalizzata, lo psicologo, sanzioni più efficaci o la chiamata alla responsabilità di docenti, famiglie e ragazzi».

Il tema dell’autorevolezza del corpo insegnante, ha proseguito Valditara, dovrà essere affrontato in diversi modi. Per il ministro è anche una questione di stipendio dei docenti: «Devono essere sempre consapevoli del ruolo che hanno e che passa anche da un aumento del livello retributivo».

