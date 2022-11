Il merito, per Giuseppe Valditara, «è un valore fondante della costituzione», ma anche «una sfida». Questo il suo esordio alla Camera per rispondere a un’interrogazione presentata dal leghista Rossano Sasso.

Il ministro riguardo al merito ha citato l’articolo 34 della carta, che dice però prima di tutto che «la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita».

A cui la carta aggiunge che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi» e la Repubblica «rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

Per il ministro invece la «sfida del merito dà sostanza alla parola istruzione», coinvolgendo «gli studenti con i loro talenti». Adesso «servirà flessibilità nei piani di studi». L’istruzione, ha proseguito Valditara, pensa a tutti «alimentando le capacità dei più bravi, indipendentemente dai loro mezzi».

E con questo fine si occuperà dei fondi del Pnrr e si concentrerà sulla riforma dell’orientamento e sulle misure contro la dispersione scolastica.

Per il ministro «non c’è merito senza dignità». Ci sarà «ascolto con il mondo della scuola» e si è detto convinto che la scuola possa diventare un ascensore sociale.

Il ministro ha parlato ancora di autorevolezza del docente ribadendo che perché venga riconosciuta è necessario un riconoscimento economico.

Sasso ha risposto che «negli anni passati è stato difficile parlare di merito» mentre c’è stata «sei politico, tutti uguali, tutti promossi: una deriva progressista contro il merito derubricandolo a peccato contro l’ideologia dell’uguaglianza». La «parità deve essere nella partenza non in quelle d’arrivo» e bisogna evitare «la scorciatoria del disimpegno», a minare le intenzioni dei giovani: «la decrescita felice, la legalizzazione della cannabis e il reddito di cittadinanza».

La conclusione: «Investiamo su chi ha voglia di crescere e di non arrendersi, basta con l’ipocrisia». Per la Lega trarranno beneficio da questo nuovo concetto di merito soprattutto i più poveri.

I libri

Alle parole per chi è privo di mezzi, Valditara non ha aggiunto progetti. Giulia Pastorella, di Italia viva, ha chiesto come si vuole muovere sui libri di testo gratuiti per le scuole dell’obbligo: «Ogni iniziativa economico avrà il più convinto supporto del governo», ha risposto il ministro in attesa che la legge di Bilancio arrivi in parlamento. Valentina Grippo, di Azione, ha obiettato che dei 133 milioni stanziati dal governo Draghi, 100 milioni vengono assorbiti dalle elementari, mentre permangono disomogeneità a livello regionale e riguardo la distribuzione e l’assegnazione e al momento non c’è nessuna proposta concreta per cambiare questa situazione.

