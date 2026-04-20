DIFENDERE LA FORMA PER NASCONDERE LA SOSTANZA

La “schwa” è solo un pretesto: così la scuola di Valditara cancella le persone trans

Simone Alliva e Christian Raimo
20 aprile 2026 • 20:05

Per il ministro l’uso di simboli linguistici come l’asterisco e lo schwa è «un’offesa alla dignità umana». Ma dietro alla battaglia per il purismo grammaticale si nasconde un atteggiamento negazionista e crudele contro chi non si riconosce nel binarismo di genere o affronta un percorso di transizione 

Mentre i palchi dei patrioti si riempiono di proclami sulla dignità umana e sulla difesa della civiltà, le scuole italiane raccontano una storia drasticamente diversa, fatta di isolamento, violenza e disperazione. Da una parte c’è la retorica del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha dichiarato da tempo guerra a simboli linguistici come l’asterisco e lo schwa («un’offesa alla dignità di uomini e donne» ha ribadito il 18 aprile a Milano); dall’altra ci sono i corpi e le vite di ado

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Simone Alliva e Christian Raimo
Simone Alliva e Christian Raimo
Simone Alliva e Christian Raimo

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.