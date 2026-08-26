Valditara taglia tutto. Dimezzati i fondi dove mancano asili

Il governo aggiorna il Piano quinquennale per nidi e materne e dimezza la quota di fondi destinata ad aprire nidi dove mancano. I soldi risparmiati, li gira a chi gli asili nido li ha già. Un modo per incrementare i divari in un servizio di prossimità decisivo per famiglie e bambini

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Il governo aggiorna il Piano quinquennale per nidi e materne e dimezza la quota di fondi destinata ad aprire nidi dove mancano. I soldi risparmiati li gira a chi gli asili nido li ha già. Un modo per incrementare i divari in un servizio di prossimità decisivo per famiglie e bambini. Il cambio di strategia, in perfetto stile Robin Hood alla rovescia, è scritto nero su bianco nello schema del “Piano d’azione 0-6 del periodo 2026-2030” messo a punto dagli uffici del ministero dell’Istruzione e del