Valzer leghista, Baldassare in lizza per Cinecittà

Il vicesegretario della Lega Durigon vuole trovare una sistemazione per l’assessora alla regione Lazio Baldassarre. La presidenza di Cinecittà è un’ipotesi, ma sarebbe l’ennesima scossa alla società di via Tuscolana

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Per Simona Baldassarre, assessora alla Cultura e alle Politiche giovanili della regione Lazio, sarebbe già pronto un “paracadute”: la presidenza di Cinecittà. Secondo le indiscrezioni raccolte da Domani, l’esponente della Lega potrebbe lasciare il suo incarico per approdare ai vertici della società di via Tuscolana. Come anticipato in questa rubrica, il sottosegretario leghista, Claudio Durigon, vuole spostare un po’ di pedine, facendo spazio a profili considerati più organici alla nuova gestion