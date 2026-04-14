Valzer sottosegretari: Durigon verso il Mef, Tenerini al Lavoro

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Non è un rimpasto di governo, parola che provoca l’orticaria a Giorgia Meloni. Ma quantomeno è in atto un valzer di poltrone di sottogoverno. Nel gioco di incastri, è spuntato un nome nuovo: Claudio Durigon, potente vicesegretario della Lega e attuale sottosegretario al Lavoro, potrebbe presto traslocare al ministero dell’Economia, sempre come sottosegretario. Prima, però, deve ufficializzarsi lo sblocco dello stallo sulla Consob, dove sembra in dirittura d’arrivo la nomina di Federico Freni, og