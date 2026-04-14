Poltrone di (sotto)governo

Valzer sottosegretari: Durigon verso il Mef, Tenerini al Lavoro

Stefano Iannaccone
14 aprile 2026 • 20:02

Il vicesegretario della Lega candidato a prendere il posto di Freni, appena si sblocca la nomina alla Consob. Forza Ittalia potrebbe prendersi con Tenerini il ruolo di sottosegretario al Lavoro, Barelli verso i Rapporti con il parlamento in aggiunta all’altra forzista Siracusano

Non è un rimpasto di governo, parola che provoca l’orticaria a Giorgia Meloni. Ma quantomeno è in atto un valzer di poltrone di sottogoverno. Nel gioco di incastri, è spuntato un nome nuovo: Claudio Durigon, potente vicesegretario della Lega e attuale sottosegretario al Lavoro, potrebbe presto traslocare al ministero dell’Economia, sempre come sottosegretario. Prima, però, deve ufficializzarsi lo sblocco dello stallo sulla Consob, dove sembra in dirittura d’arrivo la nomina di Federico Freni, og

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.