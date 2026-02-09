Vannacci affida a Massimiliano Simoni l’organizzazione del suo partito

Le chiavi della macchina organizzativa di Futuro Nazionale sono nelle mani dell’consigliere regionale della Toscana, ex Lega. Per ora l’indicazione è di far partire una campagna di tesseramento al partito-associazione per raccogliere soldi: il primo appuntamento sarà in autunno, a Milano, per l’assemblea nazionale

Le chiavi della macchina organizzativa del partito di Roberto Vannacci sono nelle mani di Massimiliano Simoni, consigliere regionale della Toscana, ovviamente ex Lega. La sede operativa, per ora provvisoria, di Futuro Nazionale è in piazza Cavourm a Roma. È lì che Vannacci e Simoni stanno mettendo a punto la creatura, incontrando finanziatori e amministratori. La sede è nella disponibilità operativa (da alcune settimane) dei due deputati, Edoardo Ziello e Rossano Sasso. L’idea è quella di affida