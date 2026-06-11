le comunicazioni in vista del consiglio europeo del 18 e 19 giugno

«Vannacci aiuta la sinistra». Ora Meloni ha un altro nemico

Giulia Merlo
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11 giugno 2026 • 20:00

La premier in Aula rivendica di essere «la vera destra», polemica contro il generale. Cauta con Israele, non cita mai Trump e vuole «un mediatore autorevole» con la Russia

Lo schema di Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Parlamento prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno rimane lo stesso: rivendicare sempre e comunque l’approccio del suo governo, attaccare pesantemente le opposizioni durante le repliche. L’unica novità – riflesso degli smottamenti a destra delle ultime settimane – è stata che gli avversari contro cui affondare il colpo hanno smesso di essere solo Elly Schlein e Giuseppe Conte. A loro si è aggiunto Roberto Vannacci, pur se per interpo

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.