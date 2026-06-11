«Vannacci aiuta la sinistra». Ora Meloni ha un altro nemico

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Lo schema di Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Parlamento prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno rimane lo stesso: rivendicare sempre e comunque l’approccio del suo governo, attaccare pesantemente le opposizioni durante le repliche. L’unica novità – riflesso degli smottamenti a destra delle ultime settimane – è stata che gli avversari contro cui affondare il colpo hanno smesso di essere solo Elly Schlein e Giuseppe Conte. A loro si è aggiunto Roberto Vannacci, pur se per interpo