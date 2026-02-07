altro che futuro nazionale

«Vogliamo il Generale», l’epopea di Vannacci sembra una commedia di Monicelli

Alice Valeria Oliveri
07 febbraio 2026 • 07:00

Dal logo di Futuro nazionale che forse non si può utilizzare all’Armata Brancaleone che si sta radunando intorno al fuoriuscito dalla Lega. Ogni particolare di questa storia sembra diretto dal regista simbolo della commedia all’italiana

Sull’appropriazione di intellettuali di sinistra a scopi egemonici la destra sta sbagliando tutto. Non è ad Antonio Gramsci, Pier Paolo Pasolini e Franco Battiato, di recente entrato in lizza come pensatore non allineato utile alla missione, che deve puntare la maggioranza relativa per tenere alto il sentimento popolare, che nasce da meccaniche divine o in alternativa da panel ad Atreju. La via maestra per il soft power è sempre stata sotto il naso di tutti, eppure ci voleva Roberto Vannacci a r

Scrittrice