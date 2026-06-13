Lo show fascista di Vannacci: «Orgogliosi di essere la feccia»

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Feccia pride. L’assemblea costituente del Futuro nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, è la riunione di lui, della sua «sporca dozzina» e di tutti quelli che credono che il condottiero della neonata formazione possa realizzare quel che Giorgia Meloni ha promesso e mai messo a terra. Come, per altro, sostiene anche uno che di destra ne sa come Gianni Alemanno, che da tempo ormai è passato con Futuro nazionale. Nel frattempo, il generale surfa l’onda estrema: «Noi rappresentiamo lo