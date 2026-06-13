Italia

Lo show fascista di Vannacci: «Orgogliosi di essere la feccia»

Lisa Di Giuseppe
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13 giugno 2026 • 20:03

Oltre al generale c’è di più? Futuro nazionale per il momento sembra un gruppo di adepti. Per il resto retorica da «sporca dozzina» sfida a Meloni, preghiere e attacchi ai giornalisti

Feccia pride. L’assemblea costituente del Futuro nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci, è la riunione di lui, della sua «sporca dozzina» e di tutti quelli che credono che il condottiero della neonata formazione possa realizzare quel che Giorgia Meloni ha promesso e mai messo a terra. Come, per altro, sostiene anche uno che di destra ne sa come Gianni Alemanno, che da tempo ormai è passato con Futuro nazionale. Nel frattempo, il generale surfa l’onda estrema: «Noi rappresentiamo lo

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth