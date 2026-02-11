la scheggia impazzita

Fiducia sì, armi no: la variabile Vannacci è una mina per tutti

Giulia Merlo
11 febbraio 2026 • 20:32

Alla Camera gli uomini di Futuro nazionale hanno votato la fiducia al governo con la maggioranza per «delimitare un perimetro politico funzionale». Poi hanno detto no al decreto Armi all’Ucraina insieme a Movimento 5 Stelle e Avs. Il generale: «Io sono la destra pura» contro quella «slavata» di oggi. Meloni si incarta sulla legge elettorale: lo sbarramento diventa un rebus

Il generale diventato eurodeputato Roberto Vannacci ha rispolverato le lezioni di strategia militare e sta cominciando a far muovere sullo scacchiere politico le sue, per ora, limitate truppe. In Aula alla Camera, i “vannacciani” – un drappello composto dagli ex leghisti Rosario Sasso ed Edoardo Ziello, e da Emanuele Pozzolo, ex FdI – hanno eseguito la manovra dei due forni di democristiana memoria: da un lato hanno votato la fiducia all’esecutivo insieme alla maggioranza per «delimitare un peri

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.