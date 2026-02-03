Il piano transnazionale di Vannacci: simboli, piazze e alleanze con gli estremisti europei

true false

L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega è l’esito coerente di una traiettoria. Dopo essere entrato nel partito diventandone subito vicesegretario, Vannacci oggi delude il leghista Claudio Durigon, che gli aveva chiesto di restare «senza se e senza ma» per non fare un «regalo alla sinistra». Il deposito del simbolo Futuro nazionale e l’uscita formale dal partito, segnano dunque una nuova fase attraverso una mossa strategica: costruire autonomia, separare la propria forza politica dall’organizzazi