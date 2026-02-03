Grosso guaio a destra: Vannacci lascia la Lega e fa tremare Salvini

true false

È finita come previsto: Roberto Vannacci ha lasciato la Lega e ha messo nei guai Matteo Salvini. Alla fine sono volate le accuse di «tradimento» in un clima di alta tensione. Un’espressione offensiva come pochi per un generale. «Saremo presenti alle politiche del 2027, siamo l’unica novità politica degli ultimi dieci anni», ha annunciato Vannacci, lanciando il guanto di sfida. L’eurodeputato si è quindi proposto «come serio interlocutore del centrodestra», «lanciando il manifesto della destra «v