Italia

Grosso guaio a destra: Vannacci lascia la Lega e fa tremare Salvini

Stefano Iannaccone
03 febbraio 2026 • 20:12

Scissione del generale, il vicepremier: «Tradimento come Fini con Berlusconi». Il Carroccio teme di scendere al 5 per cento. Accelerazione sulla legge elettorale

È finita come previsto: Roberto Vannacci ha lasciato la Lega e ha messo nei guai Matteo Salvini. Alla fine sono volate le accuse di «tradimento» in un clima di alta tensione. Un’espressione offensiva come pochi per un generale. «Saremo presenti alle politiche del 2027, siamo l’unica novità politica degli ultimi dieci anni», ha annunciato Vannacci, lanciando il guanto di sfida. L’eurodeputato si è quindi proposto «come serio interlocutore del centrodestra», «lanciando il manifesto della destra «v

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.