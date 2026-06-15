Tutti contro il generale: sul femminicidio non sa di cosa parla

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«Il femminicidio non esiste». Con la sua sparata Roberto Vannacci è riuscito a riportare su di sé l’attenzione mediatica che Giorgia Meloni sembrava aver acquistato con le sue accuse di censura nei confronti della manifestazione Più libri più liberi. Il colpaccio mediatico, però, ha messo ulteriore distanza tra il generale e l’alleanza di centrodestra che Vannacci non vuole scardinare, almeno a parole. Ma che, a poco meno di un anno dalle elezioni, è di fatto diventata il suo principale antagoni