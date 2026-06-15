carfagna (noi moderati): «parole in libertà»

Tutti contro il generale: sul femminicidio non sa di cosa parla

Lisa Di Giuseppe
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15 giugno 2026 • 20:50Aggiornato, 15 giugno 2026 • 21:13

La destra ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Vannacci sulla fattispecie. Differenza Donna: «Nega la realtà, rivuole la potestà maritale del fascismo»

«Il femminicidio non esiste». Con la sua sparata Roberto Vannacci è riuscito a riportare su di sé l’attenzione mediatica che Giorgia Meloni sembrava aver acquistato con le sue accuse di censura nei confronti della manifestazione Più libri più liberi. Il colpaccio mediatico, però, ha messo ulteriore distanza tra il generale e l’alleanza di centrodestra che Vannacci non vuole scardinare, almeno a parole. Ma che, a poco meno di un anno dalle elezioni, è di fatto diventata il suo principale antagoni

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Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth