Vannacci nel mirino. La procura indaga sui militari di Fn

All’origine l’esposto di un’associazione di sindacati delle forze armate. Tra le accuse anche quella di «ricostituzione del partito fascista»
I guai per Futuro nazionale iniziano con un esposto di quattro pagine inviato alla procura militare di Roma da un’associazione di sindacato dei militari, guidata da Luca Comellini, e firmato dall’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di diritto militare all’università degli studi Link. L’esposto ha originato l’apertura di un fascicolo, lo precisa il procuratore Marco De Paolis, per verificare l’eventuale presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento g