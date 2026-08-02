Non solo l’avvocato di Roggero: “Carta” Vannacci sul Melonellum

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Con la formazione di una componente del gruppo Misto alla Camera, per Futuro nazionale sono arrivati i primi fondi parlamentari. E quindi anche la possibilità di assumere consulenti e collaboratori per legge elettorale e comunicazione. La prima scelta è caduta su Sergio Novani, salito alla ribalta della cronaca per essere nel collegio difensivo del gioielliere Mario Roggero. L’avvocato insegna procedura penale all’Università d’Insurbia e Logica e filosofia della Scienza Criminale all’Ipus Istitu