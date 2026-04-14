Obiettivo 52 per cento. Il Pd non ponga limiti a sé stesso

Accontentarsi del 22 per cento è rinunciare alla stessa ragion d’essere del riformismo italiano. Il cinismo di chi pensa che va bene così perché l’obiettivo, in definitiva, è vincere le elezioni e impedire che gli altri, sempre rappresentati come Belzebù, governino, è uno dei grandi problemi della sinistra che ha finito con lo scambiare mezzi e fini