Obiettivo 52 per cento. Il Pd non ponga limiti a sé stesso

Accontentarsi del 22 per cento è rinunciare alla stessa ragion d’essere del riformismo italiano. Il cinismo di chi pensa che va bene così perché l’obiettivo, in definitiva, è vincere le elezioni e impedire che gli altri, sempre rappresentati come Belzebù, governino, è uno dei grandi problemi della sinistra che ha finito con lo scambiare mezzi e fini
Pubblichiamo parte dell’introduzione scritta da Walter Veltroni per il volume Obiettivo 52%. Costruire una maggioranza di sinistra: istruzioni per l’uso di Luciano Fasano e Paolo Natale edito da Feltrinelli «La nascita del Pd ha rappresentato un’opportunità straordinaria per il centrosinistra italiano: ha spostato l’attenzione dall’eredità post-comunista al potenziale di coltivazione di un elettorato di centrosinistra con una chiara ambizione di governo». Luciano Fasano e Paolo Natale, con ques