Il governo non ha ancora deciso come si comporterà sugli spostamenti di Natale e Capodanno. Il decreto legge approvato il 2 dicembre prevede che per contenere il contagio da Covid-19 siano vietati gli spostamenti tra i comuni a Natale a Santo Stefano e Questa sera alle 19 è convocata una riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione dei partiti di maggioranza per trovare una quadra sugli spostamenti tra i Comuni il 25, 26 dicembre e 31 gennaio. All'incontro partecipano anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Non solo le opposizioni infatti ma anche da più parti della maggioranza la misura è stata criticata sin da prima del due dicembre, quando il governo ha varato il decreto legge in vista del Dpcm di Natale.

Assembramenti

Crescono intanto le segnalazioni di assembramenti per lo shopping di Natale. Le foto degli scorsi giorni parlano del centro di Milano affollato.

Il centro di Milano nel giorno di Sant’ Ambrogio (Corso Vittorio Emanuele, Foto Claudio Furlan - LaPresse)

Così come a Roma.

Shopping natalizio in via del Corso a Roma (Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Il tema è stato molto dibattuto su Twitter, dove si nota il problema e viene identificato con la mancanza di restrizioni per evitare che accada.

Nel pomeriggio il fondatore di Emergency, il medico Gino Strada, è intervenuto su Rai 3 dicendo che attualmente non viene prestata la giusta attenzione alla situazione. Il Covid-19, ha ricordato, sta causando un numero molto elevato di vittime e bisogna fare attenzione ai giusti comportamenti: mascherine, lavaggio mani e distanziamento.

