Dopo il Cnel, il caso Terna

Via Crucis stipendi, il governo si incarta anche su Di Foggia

Stefano Iannaccone
20 aprile 2026 • 21:00

L’ad uscente di Terna vuole la cifra che le spetta prima di passare a Eni. L’esecutivo si fa sentire in colpevole ritardo. Facendo il bis del caso del tetto ai manager

Il caso di Giuseppina Di Foggia non è il primo in cui il governo Meloni si scaglia contro gli stipendi dei manager pubblici. Ma alla fine si incarta. Perché prima di manifestare l’ira pubblica, servirebbe individuare soluzioni preventive. Basti pensare alla vicenda, mai risolta, del tetto ai manager degli enti pubblici. Questa volta il caso è diverso e riguarda l’ad di Terna, Di Foggia, considerata vicina alle sorelle Meloni, in uscita dall’azienda e destinata alla presidenza dell’Eni. Come prev

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.