Via Crucis stipendi, il governo si incarta anche su Di Foggia

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Il caso di Giuseppina Di Foggia non è il primo in cui il governo Meloni si scaglia contro gli stipendi dei manager pubblici. Ma alla fine si incarta. Perché prima di manifestare l’ira pubblica, servirebbe individuare soluzioni preventive. Basti pensare alla vicenda, mai risolta, del tetto ai manager degli enti pubblici. Questa volta il caso è diverso e riguarda l’ad di Terna, Di Foggia, considerata vicina alle sorelle Meloni, in uscita dall’azienda e destinata alla presidenza dell’Eni. Come prev