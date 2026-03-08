Viaggio in Sicilia tra le contraddizioni e le opportunità del solare

true false

Per capire la dimensione delle contraddizioni e delle opportunità che il solare fotovoltaico sta aprendo nel nostro paese bisogna risalire da Catania lungo la valle del Simeto, ai piedi dell’Etna. Qui troviamo una delle più grandi concentrazioni di impianti e progetti fotovoltaici a terra in Italia, in una delle aree più fertili del Mediterraneo, tra meravigliosi aranceti e coltivazioni che soffrono però tutte le difficoltà di cui spesso si sente parlare, tra miseria dei prezzi garantiti agli ag