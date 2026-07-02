Floridia: «Ora che ci siamo dimessi ci ascoltino sulla riforma»

L’ormai ex presidente della commissione di Vigilanza Rai spiega l’organismo di indirizzo continua a essere necessario nel sistema attuale. «Sulla governance devono farsi delle domande, ora come ora stanno andando dritti in braccio all’infrazione»

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Barbara Floridia si è dimessa giovedì mattina insieme a tutti i commissari d’opposizione della Vigilanza. Sull’Italia pende la procedura d’infrazione per la mancata adozione dell’European Media Freedom Act, la direttiva europea che dovrebbe separare la politica dal servizio pubblico: ben poco dei presupposti dell’Emfa sembra però essere precipitato nel testo base della riforma della governance steso dalla destra. Ora che vi siete dimessi tutti, qual è la linea comune delle opposizioni sulla R