l’intervista

Floridia: «Ora che ci siamo dimessi ci ascoltino sulla riforma»

Lisa Di Giuseppe
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02 luglio 2026 • 18:00

L’ormai ex presidente della commissione di Vigilanza Rai spiega l’organismo di indirizzo continua a essere necessario nel sistema attuale. «Sulla governance devono farsi delle domande, ora come ora stanno andando dritti in braccio all’infrazione»

Barbara Floridia si è dimessa giovedì mattina insieme a tutti i commissari d’opposizione della Vigilanza. Sull’Italia pende la procedura d’infrazione per la mancata adozione dell’European Media Freedom Act, la direttiva europea che dovrebbe separare la politica dal servizio pubblico: ben poco dei presupposti dell’Emfa sembra però essere precipitato nel testo base della riforma della governance steso dalla destra.  Ora che vi siete dimessi tutti, qual è la linea comune delle opposizioni sulla R

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth