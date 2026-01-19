Vince Cirielli, perde Santanchè: Feola commissario a Ischia

Il viceministro degli Esteri ha perso le regionali in Campania ma ha ottenuto un premio di consolazione

Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha perso le regionali in Campania ma ha ottenuto un premio di consolazione: una poltrona per un fedelissimo. Ischia ha infatti un nuovo commissario straordinario per la ricostruzione: l'avvocato Marcello Feola, che prende il posto di Giovanni Legnini, uomo del Pd, nominato nel 2022. L’incarico arriva, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Sul tavolo c'è una torta da 40 milioni