verso il 25 novembre

«Solo sì è sì», c’è l’accordo. Ma per un uomo su quattro la violenza è normale

Marika Ikonomu
13 novembre 2025 • 20:20Aggiornato, 13 novembre 2025 • 20:23

In commissione Giustizia approvata la nuova definizione di stupro. Boldrini (Pd): «Dobbiamo mettere al centro la cultura del consenso» 

Il sesso senza un consenso libero e attuale è stupro. Lo prevede la Convenzione di Istanbul, il più importante strumento internazionale vincolante per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Ora, dopo il passo importante della commissione Giustizia alla Camera, questo concetto sembra più vicino a entrare anche nel nostro ordinamento, grazie a un accordo che in molte hanno definito «storico». Da anni, infatti, l’Italia si era resa inadempiente perché non aveva intrapreso nessuna

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali