Solo chi conosce davvero l’Alto Adige capisce la portata della notizia: l’Svp – la Südtiroler Volkspartei, il partito popolare sudtirolese – ha perso due consiglieri, ne avrà 13. Rimane comunque il partito più votato, ma raggiunge una quota intorno al 34 per cento dei consensi. È un crollo che supera i 7 punti percentuali rispetto a cinque anni fa. E soprattutto è il segnale di una crisi storica, che segna una pagina nuova in Alto Adige, dove l’Svp in passato era una sorta di dogma, che raccoglieva fra il 60 e il 55 per cento dei voti e controllava ogni posizione di potere.

In questa tornata elettorale a Bolzano e provincia sembra invece aver vinto l’incertezza. Come ampiamente previsto, Fratelli d’Italia è il partito italiano più votato (6 per cento – 2 consiglieri), mentre crolla la Lega (3 per cento – 1 consigliere). È un’altra brutta notizia per il presidente della provincia uscente, Arno Kompatscher, che cinque anni fa aveva fatto la giunta con l’appoggio leghista. E che ora avrà invece difficoltà a risolvere il puzzle uscito dalle urne.

Per poter governare dovrà raccogliere l’appoggio di 18 consiglieri. Mettendo insieme Svp, Lega e Fratelli d’Italia si arriva a 16 (13+2+1). Trovare i due mancanti non sarà un’impresa impossibile, ma è complessa, rischia di minare l’unità della giunta e soprattutto – ancora di più – quella dell’Svp.

Il voto di protesta

Anche perché l’altra notizia di queste elezioni, in Alto Adige, è il successo del voto di protesta, dei secessionisti e dei No-vax. Durante la pandemia, in provincia di Bolzano erano state molto alte le percentuali di chi aveva rifiutato il vaccino. A differenza di altrove, tutto questo si è trasformato in un progetto politico che è sopravvissuto anche alla fase più acuta della pandemia.

Il primo capitano di questa ondata è Jürgen Wirth Anderlan, noto per essere un ex comandante degli Schützen – i bersaglieri tirolesi che rappresentavano storicamente la milizia territoriale e che oggi sembrano a uno sguardo distratto solo un gruppo folkloristico, ma sono in realtà la rappresentazione dell’anima più conservatrice dell’Alto Adige. Wirth Andrerlan ha posizioni estreme contro vaccini e immigrazione e la sua lista ha eletto due consiglieri. Non saranno i soli: perché un consigliere lo esprimerà un’altra lista No vax (Vita).

Ma il voto di protesta si esprime soprattutto con il ritorno delle aspirazioni secessioniste della Süd-Tiroler Freiheit (Libertà del Sudtirolo). Alimentata da un giovane leader, Sven Knoll, è arrivata terza (con il 10,9 per cento dei voti e quattro consiglieri). È una lista di destra, fondata da Eva Klotz, che teorizza l’annessione all’Austria dell’Alto Adige.

Anche i Freiheitlichen– che sempre sono indipendentisti – hanno ottenuto due seggi. Se l’Svp trovasse un accordo con loro per ottenere i consiglieri mancanti, significherebbe un deciso spostamento verso destra e una battuta d’arresto per certi progetti progressisti di Kompatscher.

Le alternative

Non mancano però le alternative. I Verdi hanno ottenuto tre consiglieri (9 per cento), segno di quella parte dell’Alto Adige più attenta alle questioni ambientali. Fra gli eletti c’è anche il giovanissimo Zeno Oberkofler, leader locale dei Fridays for Future. Il Pd rimane fermo a 1 consigliere (praticamente con lo stesso risultato di cinque anni fa).

Kompatscher potrebbe rivolgersi anche al cosiddetto Team K, un movimento fondato dall’ex consigliere Cinque stelle Paul Köllensperger, e più vicino a posizioni progressiste (11,1 per cento dei voti e 4 consiglieri). Non è però facile immaginare una coalizione di questo tipo, che metta insieme Svp, Team K, Verdi e Pd (13 + 4 + 2 + 1, sarebbero 20 consiglieri): rischierebbe di scontentare la parte più conservatrice dell’Svp.

Il nodo Svp

Ed è proprio la partita interna all’Svp uno degli aspetti più interessanti, e allo stesso tempo difficile da far comprendere a chi non conosce l'Alto Adige. Stiamo parlando di un vero “partito di raccolta”, come poteva esserlo in passato la Democrazia cristiana.

Fatto da anime diverse, che si dividevano all’interno del partito, ma si univano poi al momento del voto. Con la capacità di controllare il potere e di esprimere i propri uomini migliori al governo della provincia.

Ora, questo sistema non è crollato, ma è comunque entrato in crisi, come si capisce proprio da queste elezioni. Il fatto di dover governare mettendo insieme l’appoggio di partiti diversi, rischia di accelerare certi processi già in atto.

E sarà soprattutto questo il problema più difficile da risolvere per Kompatscher, ora al bivio – apparentemente paradossale – fra una coalizione di destra e una di sinistra.

«Abbiamo perso. Questo è fuori discussione. Abbiamo perso due consiglieri, mentre avevamo calcolato di perderne uno», dice il segretario della Svp, Philipp Achammer. «In consiglio provinciale avremo dodici partiti, un numero impressionante. Siamo il partito più forte con 13 consiglieri ma garantire la stabilità sarà molto difficile. Formare una giunta sarà molto difficile. I cittadini evidentemente non hanno avvertito il pericolo di perdita di stabilità politica, ma l'esito elettorale va sempre accettato».

Il consiglio regionale

Un’ultima nota va fatta per il consiglio della regione Trentino-Alto Adige. In Trentino, lo spoglio dei voti è iniziato alle 7 del lunedì. I rappresentanti dei due consigli provinciali voteranno poi chi sederà anche nell’assemblea regionale. Il presidente regionale sarà a turno quello del Trentino e quello dell’Alto Adige, metà del mandato a testa.

Ma è nei due consigli provinciali – quello di Bolzano e quello di Trento – che si esprime l’autonomia con gran parte delle competenze. Al consiglio regionale rimangono poche funzioni, che ne danno un peso politico decisamente inferiore.

I risultati definitivi

Svp – 34,5% (13 seggi)

– 34,5% (13 seggi) Team K – 11,1% (4 seggi)

– 11,1% (4 seggi) Stf Suedtiroler Freiheit – 10,9% (4 seggi)

– 10,9% (4 seggi) Verdi – 9% (3 seggi)

– 9% (3 seggi) Fratelli d’Italia – 6% (2 seggi)

– 6% (2 seggi) Jwa – Wirth Anderlan – 5,9% (2 seggi)

– 5,9% (2 seggi) Die Freiheitlichen – 4,9% (2 seggi)

– 4,9% (2 seggi) Pd – 3,5% (1 seggio)

– 3,5% (1 seggio) Fur Sudtirol mit Widmann – 3,4% (1 seggio)

– 3,4% (1 seggio) Lega – 3,0% (1 seggio)

La Civica – 2,6% (1 seggio)

(1 seggio) Vita – 2,6% (1 seggio)

– 2,6% (1 seggio) Movimento 5 stelle – 0,7% (0 seggi)

Enzian – 0,7% (0 seggi)

Forza Italia – 0,6% (0 seggi)

Centro Destra – 0,6% (0 seggi)

