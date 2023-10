Non è un caso se Matteo Salvini nei giorni scorsi ha girato ovunque in Trentino, mentre Giorgia Meloni ha inviato solo un video messaggio. La vittoria che si sta profilando – con Maurizio Fugatti che è in grosso vantaggio, mentre lo scrutinio è ancora in corso – è innanzitutto una vittoria di Salvini, o almeno così potrà rivenderla. Solo poi anche di Fratelli d’Italia (che è cresciuta tantissimo).

Se si mettono insieme Lega e la civica del presidente, raggiunge il 23 per cento dei voti. Fratelli d’Italia da sola raggiunge il 12 per cento, in forte crescita rispetto all’1,45 per cento di cinque anni fa. Ogni considerazione è comunque ancora parziale, visto che al momento sono stati scrutinate metà delle sezioni.

La vittoria di Fugatti

Tutto questo, nel complesso e se confermato, segnerebbe comunque la vittoria di Fugatti, uno dei presidenti di provincia tradizionalmente più salviniani. Nella sua coalizione ci sono anche gli autonomisti (Patt), che cinque anni fa stavano all’opposizione e che stanno scendendo dal 12 al 7 per cento.

Dall’altra parte, il Pd diventa virtualmente il primo partito (con il 16 per cento), salendo del 3 per cento circa e superando la Lega. Ma va considerato il 10 per cento della civica di Fugatti.

E c’è un altro dato da considerare: il voto dato al solo presidente. A risultati ancora parziali, oggi sono già quasi 19mila. Cinque anni fa, erano stati solo 3.677.

(Notizia in aggiornamento)

